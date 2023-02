Legge di Bilancio, tutte le novità Assemblea a Confartigianato

Una folta presenza di imprenditori e liberi professionisti ha fatto da cornice, mercoledì scorso, al primo appuntamento organizzato da Confartigianato Bologna Metropolitana per illustrare le novità della Legge di bilancio recentemente approvata dal governo Meloni. Alla Casa delle Imprese di viale Amendola è toccato a Maria Luisa Grandi, responsabile del Settore libri paga e consulenza del lavoro, e a Maria Zanotti, responsabile Servizi fiscali e amministrativi, entrare nel merito degli articoli della Finanziaria e dei cambiamenti introdotti dalle norme in merito a buste paghe, previdenza, fiscalità e tributi, nonché rispondere ai quesiti e alle richieste di chiarimento dei partecipanti.

"La partecipazione a questa prima iniziativa dimostra che tra i nostri imprenditori c’è un clima di preoccupazione, ma nello stesso tempo di fiducia – afferma Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana –. Nessuno si nasconde dietro ai problemi irrisolti. Abbiamo ancora una guerra alle porte, il costo delle materie prime e di quelle energetiche sono ancora elevatissimi e creano problemi alle imprese. Ma il nostro è un mondo che sa rimboccarsi le maniche, lo dimostrano gli investimenti che sono stati fatti in questi mesi per ammodernare le aziende e per costruire nuove opportunità. Siamo orgogliosi come Confartigianato di rappresentare quello che definiamo un mondo di eroi. Questa folta presenza significa voler essere pronti ad affrontare le novità e le opportunità che si potranno presentare, ma nello stesso tempo è un segnale di coesione e di partecipazione molto importante".

Confartigianato ha organizzato e promosso diversi incontri sulla Finanziaria 2023 e sull’evoluzione della normativa fiscale e previdenziale, con una sorta di viaggio itinerante che toccherà tutti i territori dell’area metropolitana di Bologna. "Ancora una volta la nostra associazione dimostra di volere giocare un ruolo da protagonista nelle comunità, questo è un modo per farlo e per dimostrare la vicinanza nei confronti di quegli imprenditori che anche nei momenti più bui hanno saputo tenere accese le luci delle comunità – conclude Renzi –. Vogliamo giocare una nuova partita per rinvigorire e vivacizzare quello spirito di coesione che da sempre ha caratterizzato le nostre terre. Questo primo appuntamento, atteso dagli imprenditori, rappresenta un momento di formazione e conoscenza, ma anche di dialogo e socializzazione per affrontare assieme le prossime impegnative sfide che ci vedranno, come sempre, in prima linea".