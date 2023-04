L’impegno nel volontariato Premiato Bruno Serrattini "Sono un uomo fortunato"

Applausi e affetto da parte del Consiglio comunale di Castel San Pietro per Bruno Serrattini che, in apertura della seduta di mercoledì 5 aprile, ha ricevuto un attestato di riconoscimento pubblico "per la sua opera, dedizione, promozione delle attività culturali, ricreative e sociali a servizio del Centro Sociale Scardovi e della città di Castel San Pietro Terme" dalle mani del sindaco Fausto Tinti. Alla cerimonia erano presenti anche la presidente Teresa Grillini e altri volontari del Centro Scardovi.

"È un momento molto emozionante anche per me – ha sottolineato il sindaco Tinti -. Oggi è giusto che il Consiglio riconosca a Bruno l’attività che ha svolto, con tanta energia e tanto entusiasmo. Voglio ricordare tutta l’attività del centro sociale Scardovi, la balera, l’organizzazione dei soggiorni estivi, tutte attività preziosissime. Bruno è un esempio per la comunità di Castel San Pietro, per i giovani e per tutti noi. Lo ringrazio con stima e con l’orgoglio che sia un cittadino di Castel San Pietro Terme che ha speso la sua vita per far stare bene gli altri. Trent’anni di volontariato e 35 anni dalla nascita del Centro Scardovi: sono tanti anni che vanno celebrati con una targa".

"Questa è la seconda sorpresa che mi fa il sindaco, dopo quella del castellano dell’anno – ha affermato Bruno Serrattini -. Io sono stato fortunato: ho fatto 30 anni con tanti volontari e non avrei potuto fare nulla senza il loro aiuto. Ancora adesso sono fortunato perché ho lasciato, dopo 18 anni, la presidenza a Teresa Grillini, che ha formato un gruppo di persone che lavorano al centro Scardovi, e questa è una grande soddisfazione. Ringrazio la mia famiglia che mi ha lasciato seguire questo impegno e in particolare mia moglie. Ringrazio l’Amministrazione, grazie per questo bel regalo".