L’inaugurazione della mostra di Setti per celebrare il Giorno della Memoria

Sabato alle ore 11 al primo piano di Palazzo Malvezzi Hercolani a Castel Guelfo, in occasione del Giorno della Memoria, si terrà l’inaugurazione della mostra del fotografo medicinese Amerigo Setti. Un’esposizione suggestiva e toccante che proporrà scatti di due luoghi come il campo di concentramento di Auschwitz ed il parco storico regionale di Monte Sole, nei pressi di Marzabotto. Le istantanee impreziosiranno le pareti del loggiato coperto del municipio fino al 28 febbraio con orario di accesso, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13. Apertura straordinaria domenica 26 gennaio dalle 10 alle 13. Non solo. Il 30, alle ore 20.30 nella sala del consiglio, Amerigo Setti e Giovanni Basile presenteranno i libri fotografici ‘Santuario dell’Assenza’ e ‘Pietre di Monte Sole’.