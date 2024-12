"L’ordinanza anti alcol è inutile"

L’ormai cronica situazione di degrado al parco delle Acque minerali, di nuovo teatro di vandalismi lo scorso fine settimana, torna nel mirino di Simone Carapia (Fratelli d’Italia). "È ora che chi governa la città prenda posizione su questa annosa questione", protesta il meloniano. Che alla luce dei due minorenni finiti in ospedale nel giro di poco più di un mese dopo aver alzato troppo il gomito aggiunge: "Era stato più volte detto che l’ordinanza che vieta gli alcolici nel parco era pura demagogia. È incontrollabile. Bene i ritrovi per i giovani, ma deve svolgersi tutto nella legalità. Forse il sindaco Panieri continua a pensare che una pattuglia alle due di notte vada in giro a cercare i giovani con un bicchiere in mano? O chi rompe i totem vicino alla statua di Senna? O bracchi chi bivacca e degrada il parco tutta notte?".

Insomma, la bocciatura dell’operato della Giunta su questo fronte è, da parte di Carapia, totale.

Il progetto contro la malamovida portato avanti d’intesa tra Comune e Prefettura "prevede che le somme stanziate siano anche destinate al contrasto sugli abusi di alcol e droghe – ricorda l’esponente di opposizione –. A questo punto, gli street tutor vengono impiegati in queste occasioni o sono solo presenze aleatorie e di contorno? E la famosa proposta di un tavolo con tutti gli attori interessati è ancora in fase embrionale o è stata pensata solo per prendere tempo ? Mi sa, purtroppo, che dovremmo riparlarne presto, visto che da Palazzo continuano a fare orecchie da mercante su questi temi".