Mainieri presenta la sua squadra: "Entusiasta di questi candidati"

Ecco la squadra di Luca Mainieri. Sono stati presentari ieri pomeriggio al parco Ruggi i candidati consiglieri comunali della lista ’Cambiamento per Toscanella e Dozza, Luca Mainieri sindaco’, sostenuta da Dozza Attiva, Pd, M5S, Verdi, SI, Azione, Italia Viva. "Una coalizione larga che vede unite forze progressiste e riformiste del territorio che hanno saputo mettersi assieme per il bene della nostra comunità – spiegano dalla coalizione – . La composizione della lista è specchio di questa novità e si caratterizza per la presenza di candidati d’esperienza e giovani ingressi".

A guidare il gruppo è Matteo Ghini, classe 1974. Medico Urologo all’Ausl di Imola, è responsabile dell’ambulatorio di Andrologia. Cresciuto in Agesci, ha prestato servizio nella Croce Rossa imolese ed è tra i fondatori della Pubblica Assistenza Paolina. Vive a Dozza dal 2008 ed è presidente dell’associazione politico-culturale civica Dozza Attiva. Volto noto del territorio è Carlo Caneda, il candidato che in lista rappresenta il M5S: ristoratore, è stato tra i titolari della Pizzeria Derby a Imola, negli ultimi anni ha gestito i ristoranti il Rivellino e La Corte di Caterina, entrambe nel borgo dozzese. La ’veterana’ è Daniela Chierici, classe 1959, vive a Toscanella dal 1979. Attivissima nel volontariato, ha partecipato ad AgescI e a Comunione e Liberazione; fa parte del Comitato Solidarietà Sao Bernardo e del Centro Missionario Diocesano. È stata eletta in consiglio comunale nel 1995, nel 1999 e nel 2004, quando ha anche assunto l’incarico di presidente del Consiglio Comunale. E c’è anche un’ex candidata sindaca. Michela Mazza, 51 anni, avvocata è tra i fondatori di Dozza Attiva, ha corso alle amministrative del 2014 e poi è stata consigliera di minoranza. Gli altri candidati sono Pier Vittorio Capucci, Marco Daghia, Gioele Giordani, Paolo Martignani, Valentina Miccolis,Paolo Scarascia, Anna Maria Urbanek, Eleonora Vacca.

"Sono entusiasta di questa lista – afferma il candidato sindaco Luca Mainieri –. Per scrivere questa nuova storia siamo riusciti a combinare partiti e movimenti: siamo riusciti ad alleare in un unico progetto per Toscanella e Dozza i progressisti, i riformisti e gli ambientalisti, e un’area civica indipendente. Tutti assieme ci presentiamo davanti alla nostra comunità con una nuova idea per il nostro territorio".

"Sono particolarmente soddisfatto perché è una lista dinamica che trova rappresentata la tradizione, attraverso candidati che possono vantare esperienze pregresse in consiglio comunale, e l’innovazione, attraverso nuovi volti, alcuni dei quali giovani e giovanissimi, tutti impegnati per un progetto di cambiamento vero della nostra comunità, per una nuova visione del futuro, con passione, impegno e competenza. La lista che mi sostiene – prosegue Mainieri – è composta da persone capaci che hanno già dimostrato di sapere operare per il bene comune".

Nell’occasione è stato anche presentato il programma di Cambiamento, il cui cartaceo è già stato consegnato alle famiglie del territorio. Sono descritti i punti chiave ma, per chi avesse voglia di andare a fondo, è presente un QR Code attraverso il quale si potranno leggere gli approfondimenti tematici.