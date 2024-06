Manto stradale e scuole, lavori in corso

Lavori in corso sul territorio di Mordano. Dopo l’avvio di un dettagliato programma di asfaltature, soprattutto nelle zone di campagna del paese, nei prossimi giorni verrà completata anche la stesura della segnaletica orizzontale mentre sono già partite le opere di rifacimento del manto stradale nelle vie Gorizia, Piave, Tripoli e Lume (nel tratto compreso tra la Cittadella e via San Francesco, ndr) nella frazione di Bubano. Dal 10 al 13 giugno, inoltre, spazio alla realizzazione delle aiuole nel tratto centrale di via Lume già oggetto di riqualificazione in ambito di passaggi pedonali. In ultimo, ma non meno importante, grazie alla disponibilità dei volontari dell’associazione ‘Diamoci Una Mano’, è stato ripristinato il cancello della scuola primaria di Bubano (foto) che ora beneficia di uno splendido colpo d’occhio colorato per la gioia degli studenti, delle loro famiglie e di tutto il personale dell’istituto.

m.g.