Mappe tattili per i non vedenti

In occasione del 65° anno di attività, il Lions Club Imola Host organizza una serata di beneficenza il 14 aprile in Autodromo. Il ricavato sarà destinato alla donazione di due mappe tattili al Comune. Durante la serata il direttore dei Musei Civici, Diego Galizi e il direttore tecnico di FabLab, Emilio Masi presenteranno le opere e lo stato di avanzamento dei lavori. La mappa tattile della Rocca, che sarà posizionata all’ingresso del monumento, consentirà ai non vedenti, con un percorso tattile e multimediale, di apprezzare il monumento più rappresentativo del territorio. La donazione avrà anche un fine educativo e turistico consentendo a scolaresche e a turisti di poter visitare la Rocca, attraverso i contenuti multimediali accessibili da appositi Qrcode, durante la chiusura a seguito del restauro conservativo.

La mappa tattile della Pianta di Imola consentirà invece di unire l’anima sportiva a quella culturale e sarà posizionata in Piazza Ayrton Senna, in Autodromo. Il programma della serata sul circuito inizia alle 19, con la parata in pista e la possibilità di compiere un giro con la propria auto; si prosegue alle 20 con la cena nella sala del Museo Checco Costa. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza su prenotazione scrivendo a [email protected] entro il 10 aprile.

Il presidente del Lions Club Imola Host Enzo Fresolone ricorda "l’attenzione e il lavoro del Lions per aiutare i non vedenti e gli ipovedenti fin dal 1925 quando la scrittrice sordo-cieca Helen Keller lanciò la sfida ai Lions di diventare i ‘Cavalieri dei non Vedenti’. Questo service consentirà non solo ai non vedenti di apprezzare due eccellenze del nostro territorio". Da parte sua l’assessore Pierangelo Raffini spiega: "Il lavoro dei Club che fanno service come i Lions sono sempre utili. Ci aspettiamo una grande risposta da parte della cittadinanza e delle imprese".