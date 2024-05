Mercato libero, per saperne di più

‘Energia, quello che non sai’ è l’ iniziativa che si terrà domani a Castel San Pietro Terme alle ore 16 nella Sala Sassi in via Fratelli Cervi, 3. L’evento è organizzato da Cisl Area metropolitana bolognese con

la categoria dei pensionati, Fnp Cisl Pensionati Bologna, e l’associazione dei consumatori Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente e dell’Area Metropolitana Bolognese.Si mira a informare i cittadini a proposito della fine, il prossimo 1° luglio, del servizio di maggior tutela per l’energia elettrica. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Castel San Pietro Terme.

"Sarà l’occasione – affermano gli organizzatori - per conoscere, in maniera semplice, con un esperto, le differenti scelte che si prospettano. E’ possibile, infatti, sottoscrivere un’offerta di mercato libero, attendere il 1° luglio per passare al Servizio Tutele Graduali o semplicemente, come clienti vulnerabili, rimanere nel Servizio di Maggior Tutela".