Monia Rontini nuova vice presidente del consorzio Castanicoltori

Nuovo innesto nel comitato amministrativo del Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio. Si tratta di Monia Rontini dell’azienda agricola ‘Il Regno Del Marrone’, specializzata nella coltivazione di marroni di Castel del Rio Igp, che ha preso il posto del padre Sergio nel ruolo di vicepresidente. Insieme a lei il confermatissimo presidente Giuliano Monti, eletto all’unanimità, e i consiglieri Domenico Franceschelli, Gabriele Franceschelli, Severino Mazzanti, Piero Tagliaferri e Virgilio Marconcini. La Rontini è anche la referente del sodalizio che tutela e promuove l’unica indicazione geografica protetta del territorio al Tavolo Castanicolo Regionale. E in tal senso, il consorzio alidosiano prenderà parte alle fiere Macfrut di Rimini (8-10 maggio) e Cibus di Parma (7-10 maggio) proprio grazie all’impegno della Regione per la valorizzazione dei prodotti di altissima qualità riconosciuti con i marchi Igp e Dop. Un’ accelerata alla programmazione nel tentativo di allontanare gli spettri che aleggiano su un comparto alle prese con le difficoltà post alluvione, con centinaia di ettari di castagneti secolari spazzati via da frane e smottamenti.

Mattia Grandi