Monsterland, ecco i biglietti

Saranno in vendita da lunedì 10 marzo i biglietti per il Monsterland Halloween Festival, evento prodotto da Unconventional Events che il 31 ottobre sbarca a Imola dopo quattro anni a Ferrara (40mila presenze nel 2024) e due lustri a Milano. I primi nomi che comporranno la line up 2025 verranno svelati a breve. ‘The Psychedelic Circuit’ sarà il tema che caratterizzerà il format di quest’anno. Ogni box si trasformerà in un spazio allestito con effetti scenografici e ciascuno dedicato a un genere musicale diverso. Ci saranno anche palchi esterni in grandi tendoni circensi pensati appositamente per ospitare artisti selezionati tra i nomi più acclamati del momento, tra dj e performer nazionali e internazionali. Spazio anche giostre e attrazioni.