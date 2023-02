Museo, lavori in corso Ecco Bertozzi & Casoni

Lavori in corso al museo San Domenico. In attesa della riapertura del complesso, prevista per la prossima estate, negli spazi espositivi nel cuore del centro storico è in corso di allestimento la mostra di Bertozzi & Casoni. I due artisti, lo scorso anno, hanno infatti donato al Comune una serie di sei preziose opere ceramiche che verranno esposte nei prossimi mesi, quando appunto termineranno le operazioni di adeguamento strutturale avviate in vista dell’apertura della nuova sezione archeologica del museo.

In questi giorni, gli sforzi degli addetti del San Domenico si stanno concentrando in particolare sull’installazione di ‘Scegli il paradiso’ un lavoro del 1997 tra i più noti e paradigmatici del sodalizio artistico imolese, nato nel 1980 dalla collaborazione di Giampaolo Bertozzi (Borgo Tossignano, 1957) e da Stefano Dal Monte Casoni (Lugo di Romagna, 1961).

In ‘Scegli il paradiso’ la Madonna, raffigurata insieme a Gesù bambino che gioca con una rana, è intenta a tagliare i fiori da una porzione di terra prelevata dal Paradiso. Si tratta di una scultura di grandi dimensioni (raggiunge quasi due metri di altezza) che avrà un notevole impatto nel museo anche dal punto di vista scenografico. Le altre opere che saranno acquisite - tutte, ovviamente, ceramiche policrome - sono "Insospettato" (2014), "Nulla è come appare" (2018), "Dissipato incrementato" (2020), "Avanzi" (2001) e "Cestino della discordia" (2001), queste ultime due già esposte nelle sale del San Domenico per un precedente accordo di deposito temporaneo ma che ora diverranno patrimonio pubblico a tutti gli effetti.

"Quando gli artisti ci hanno proposto la donazione di queste opere siamo stati davvero entusiasti perché Bertozzi & Casoni possono essere annoverati tra i più noti artisti nel panorama contemporaneo – commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Questa donazione testimonia la stima verso il nostro sistema museale. Non possiamo che dirci orgogliosi di sapere che nascono qui opere conosciute e presenti in ogni parte del mondo, create con materiali e tecniche mai visti prima, supportati dai processi industriali e dalle tecnologiche più recenti". In particolare, le opere di Bertozzi & Casoni "hanno saputo portare la ceramica nel mondo dell’arte contemporanea – conclude l’assessore Gambi –, mantenendo radici in questa terra dove la ceramica rappresenta tradizione e innovazione".