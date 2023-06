Musica, sapori, cinema Estate Castellana al via

Con l’arrivo di giugno, prende il via l’intenso programma dell’Estate Castellana con decine di eventi di musica, enogastronomia, spettacoli e sport, organizzati come sempre da Comune, Pro Loco e Osservatorio Nazionale Miele, con la collaborazione di tante altre realtà e associazioni del territorio.

Dopo il successo delle ultime edizioni, tornano ARTinCirco, il festival delle arti circensi contemporanee (oggi e domani in piazza XX Settembre) e lo Street Food, la prelibata manifestazione che riporterà dal 16 al 18 giugno le proposte culinarie degli esercenti locali. Da non perdere la spettacolare Notte Celeste delle Terme, che quest’anno si terrà il 24 giugno.

In arrivo anche tanto sport dal basket con il 19° Memorial Luca Grilli (2-12 giugno), al calcio con l’8° Memorial Gilles (10 giugno), dal pattinaggio con noleggio pattini per tutta l’estate e serate di spettacolo con esibizioni di atleti (11 giugno nella pista di Casatorre e 12 giugno in quella di Osteria Grande) e naturalmente le prove della Carrera, al via dal 28 giugno, che proseguiranno il 5, 9, 12, 19, 23 e 26 luglio.

Altri appuntamenti di giugno sono il Ganesh musica contest (8, 15 e 22 giugno), il Gran saggio finale degli allievi dei Corsi della Corpo Bandistico castellano, il teatro per ragazzi con la rassegna ‘Nella Splendida Cornice’ (16 e 17 giugno), la mostra internazionale di poesia visiva e mail art ‘Tredici’ allo Studio d’arte FC (dal 18 giugno al 20 settembre) e la novità della festa ‘Solstizio d’estate’ a Montecalderaro (21 giugno).

Fra giugno e luglio si terranno la tradizionale Festa della Birra di Osteria Grande (23 giugno- 3 luglio). le Tombole sotto le stelle dell’Avis (13, 20, 27 giugno, 4, 11, 18, 25 luglio) e la Balera sotto le stelle (19 e 26 giugno, 3, 10, 17, 24, 31 luglio e 7 agosto).

Luglio regalerà le serate dell’Indigest Festival, la manifestazione di musica indipendente organizzata al Parco Casatorre da Uroboro (6, 7, 8 luglio), il festival Maratona d’Estate in Lirica al Convento dei Frati Cappuccini (1, 2, 8, 9 luglio), e Varignana di Notte il 21 e 22 luglio.

E ancora: nel corso dell’estate fino a settembre Cinema in Tour (12, 19, 26 luglio, 31 agosto e 4 settembre), i concerti di Erf Summer (26 e 29 luglio e 4 settembre), e il Festival “In mezzo scorre il fiume”, percorsi fra musica e natura (30 luglio, 5, 16, 24 agosto e 1 settembre).