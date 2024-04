Open day asili nidi e domande online: da domani si parte

Da domani al via le domande di iscrizione ai ai nidi d’infanzia. L’offerta riguarda le famiglie che hanno bambini nati tra il primo gennaio del 2022 e il 31 marzo del 2024 e residenti nel territorio comunale di Castel San Pietro. Sono partite proprio in questi giorni dall’Ufficio Scuola le lettere indirizzate ai genitori dei bambini della fascia d’età interessata, contenenti tutte le informazioni utili. Il bando riguarda le iscrizioni a quattro strutture, ovvero il nido comunale “Girotondo” (via Di Vittorio 28/A); il nido comunale “Arcobaleno di Osteria Grande” (via Serotti 8); il nido privato convenzionato “La casa di Mamma Oca n. 6” (via Conventino 1531); e il nido paritario “Don Luciano Sarti” di (via Palestro 38). Da domani il bando sarà disponibile sul sito comune.castelsanpietroterme.bo.it. Per info contattare via mail a scuola@comune.castelsanpietroterme.bo.it o telefonicamente allo 051.6954122126. In caso di difficoltà a scaricare il documento, sarà possibile ritirarlo in formato cartaceo all’Ufficio Scuola comunale, al secondo piano del Municipio in piazza XX Settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, il martedì anche dalle 15 alle 16 e il giovedì anche dalle 15 alle 17.45.

Le domande devono essere presentate entro le 12.30 di mercoledì 8 maggio. Per il procedimento online di consegna è necessaria l’autenticazione con Spid o Cie. Poi, una volta ottenuta la certificazione, i pagamenti delle rette saranno intestati al genitore che presenta la domanda, pertanto le future attestazioni di avvenuto pagamento saranno emesse esclusivamente a suo nome.

Sabato 4 maggio, dalle 9 alle 12, il Comune organizza anche un open day per far conoscere alle famiglie le quattro strutture. Per partecipare ai nidi comunali Girotondo e Arcobaleno bisognerà prenotare l’appuntamento nella homepage del sitodel Comune. Per il paritario Don Luciano Sarti l’appuntamento si prenota collegandosi al sito scuoledonlucianosarti.it, mentre per il privato La Casa di Mamma Oca l’accesso sarà libero, senza appuntamento.