Parti leggero, Prenota e Dona il Sangue prima delle Vacanze" - Campagna di Comunicazione di Avis Emilia-Romagna"

"Parti leggero. Prenota e dona il sangue prima delle vacanze". E’ questo il messaggio della campagna di comunicazione promossa dalla Regione in vista del periodo estivo e che l’Avis di Imola ricorda a tutti i suoi donatori e a tutte le persone che vogliono avvicinarsi all’Associazione, proprio per l’occasione. "Un gesto piccolo, ma di enorme importanza, soprattutto in questo periodo – sottolinea Paolo Monti, presidente dell’Avis di Imola –. Prima di preparare la valigia e pensare al riposo, dobbiamo ricordarci anche di chi resta e di chi potrebbe avere bisogno di noi. L’appello estivo è declinato anche per i cittadini che ancora non donano sangue e plasma. L’estate, infatti, può essere un buon momento per prenotare la visita di idoneità e sottoporsi a visita medica, colloquio col medico ed esami del sangue, per essere pronti ad entrare nella schiera dei volontari del sangue e del plasma già dal prossimo autunno".

Maurizio Pirazzoli, presidente di Avis regionale ricorda invece che "l’estate è tradizionalmente un momento delicato, dove cresce sensibilmente la popolazione nella nostra Regione, e conseguentemente la possibilità di un maggior utilizzo di emoderivati".

"Questo accade per l’arrivo di molti turisti, soprattutto in Riviera ma anche nelle nostre città d’arte, sulle ciclovie e nel nostro Appennino – spiega Pirazzoli –. Non possiamo correre il rischio di veder ridotte le scorte e l’unico modo per evitarlo è di essere rigorosi nella programmazione. I nostri donatori, sanno bene quanto il sangue e il plasma siano indispensabili perché gli ospedali, i centri trasfusionali e le case di riposo non chiudono per ferie". E quest’anno la campagna di Avis Emilia-Romagna è anche un po’ imolese. Sandy, il personaggio in stile manga che accompagnerà le donatrici e i donatori durante tutta l’estate, nasce dalla matita dell’imolese Manuel Turchi, brillante illustratore che conosce bene la realtà di Avis. Per info: 0542-32158 (8,30-12:30).