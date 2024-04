Partnership per risparmiare l’uso di acqua

Pulizia eco-sostenibile. A partire dall’inizio della nuova stagione motoristica, che scatterà nel fine settimana con la tappa imolese del Mondiale Endurance, l’azienda Tecnomotoscope diventa partner dell’Autodromo. Si tratta di un’intesa che prevede la fornitura di una spazzatrice stradale meccanica-aspirante che si occuperà della pulizia della pista senza l’utilizzo di acqua e trattenendo, attraverso un particolare sistema di filtraggio in tessuto, anche le polveri più sottili garantendo così la reimmissione nell’ambiente di sola aria pulita.

Oggi le spazzatrici di Tecnomotoscope raggiungono infatti livelli di filtrazione delle polveri particolarmente elevati, superando gli standard normativi pm10 e pm5 per giungere a una filtrazione pm1. Il sistema brevettato meccanico-aspirante la spazzatrice potrà spazzare il circuito in totale assenza d’acqua, andando quindi a risparmiare una risorsa fondamentale.

"La pista è ovviamente l’elemento principale della nostra attività ed è fondamentale che sia nelle condizioni idonee per svolgerla – sottolinea Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo –. Per poter ottenere il massimo risultato, c’è l’assoluta necessità di utilizzare spazzatrici stradali di alta professionalità. Quindi sono molto felice di questa partnership con Tecnomotoscope".

Tecnomotoscope, di proprietà della stessa famiglia dal 1992, è dislocata in due sedi produttive: Scandiano (Reggio Emilia) e Faenza. Impiega una trentina di addetti, specializzati nel noleggio ed assistenza tecnica di spazzatrici industriali e stradali nel territorio.

"Questa partnership, per la mia famiglia e per tutta la nostra azienda, è motivo di grande orgoglio – commenta Giovanni Medici, presidente Tecnomotoscope –. Fornire questa spazzatrice stradale all’Autodromo di Imola, che ha target qualitativi davvero altissimi, è per il nostro team una sfida davvero motivante".