Patto Comune-associazioni. Arriva l’hub del centro storico. Caccia ai fondi per il rilancio

Comune e associazioni fanno squadra nel (difficile) tentativo di risollevare le sorti del cuore della città. La Giunta ha infatti approvato i primi documenti necessari per il riconoscimento, da parte della Regione, dell’annunciato "hub urbano" del centro storico. Si tratta di uno strumento, istituito in Emilia-Romagna nel 2023, nato con l’obiettivo di "valorizzare l’economia di prossimità mediante la collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria, operatori economici e altri attori territoriali", ricordano dal Municipio. E per il quale sono previsti fondi ad hoc.

In particolare, è stato approvato con delibera l’accordo di partenariato tra Comune, Confcommercio Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato e i partner partecipanti al progetto. "In base all’intesa, si è realizzata un’analisi dello stato di fatto secondo i criteri regionali e sono state individuate delle linee strategiche di intervento volte a delineare i primi temi di lavoro – spiegano sempre dal Muncipio –. Inoltre, elemento sostanziale degli hub è quello relativo al governo e alla collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in primis amministrazione comunale, associazioni di categoria ed operatori economici dell’area".

Sotto questo aspetto, è prevista la costituzione di un tavolo di coordinamento stabile tra amministrazione comunale e associazioni per seguire l’iter di sviluppo e implementare nel corso del tempo il piano degli interventi. L’accordo prevede anche la possibilità di attivare dei tavoli tematici su determinate azioni e progettualità che vedano anche il coinvolgimento degli operatori economici. Per poter beneficiare delle risorse per interventi di qualificazione e innovazione e far parte del percorso, le imprese del settore del commercio, dei pubblici esercizi e dell’artigianato devono aderire all’accordo di partenariato. La manifestazione di interesse non prevede alcun impegno in termini di spese e/o costi.

Gli hub costituiti entro il 31 marzo 2025 e riconosciuti dalla Regione potranno beneficiare di contributi a fondo perduto destinati a interventi di riqualificazione urbana, azioni di marketing e promozione, progetti di rete tra operatori economici, bandi per le imprese e altre iniziative, previsti indicativamente nel secondo semestre 2025. "La costituzione dell’hub urbano del centro storico di Imola è un passo strategico per valorizzare e rilanciare l’economia di prossimità, rendendo il nostro centro storico ancora più attrattivo, innovativo e competitivo – dichiarano il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini –. Questo percorso, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori economici, ci permetterà di accedere a importanti risorse regionali per interventi di riqualificazione urbana, sostegno alle imprese e nuove progettualità Il nostro obiettivo è costruire un modello di governance condivisa e partecipazione, che metta al centro le esigenze delle attività economiche e dei cittadini, migliorando la qualità dello spazio pubblico, incentivando l’innovazione e rafforzando l’attrattività turistica".

Nelle parole del sindaco Panieri e dell’assessore Raffini, l’Hub rappresenta una "opportunità concreta per il futuro del nostro centro storico, con azioni mirate a migliorare l’accessibilità, stimolare nuove forme di residenzialità e favorire eventi che ne valorizzino la vitalità". Infine, l’appello dei due amministratori: "Invitiamo le imprese del settore del commercio, dell’artigianato e dei pubblici esercizi a prendere parte a questo percorso, aderendo all’accordo di partenariato. Il coinvolgimento diretto degli operatori economici sarà fondamentale per definire le linee di sviluppo e garantire un impatto positivo duraturo su tutta la città".