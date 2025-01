"Perplessità sull’impatto"

Non tutti i cittadini sono convinti del nuovo ponte sul Santerno. Qualcuno ha ancora qualche perplessità, come la nostra lettrice Leila Oumoucha. "Diciamo che non mi sento di dire né di essere a favore né di esserne contro, più che altro ho delle perplessità per quanto riguarda l’impatto ambientale", spiega la cittadina -, inoltre mi è giunta voce della possibile nascita di un casello autostradale da Castel Bolognese. Dal momento in cui questo progetto del ponte nasce per chi, venendo dalla Romagna, deve immettersi in autostrada a Imola, sapendo del possibile casello, troverei questa "scorciatoia" un po’ ridondante." conclude