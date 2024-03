Planet Funk in pista con una Huracán Tecnica La band italiana Planet Funk visita il Museo Lamborghini prima di divertirsi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari al volante di una Huracán Tecnica. La Scuderia del Toro organizza la 'Lamborghini Arena' per gli appassionati di motori il 6 e 7 aprile, con centinaia di auto in pista e aree dedicate a simulatori di guida e realtà virtuale.