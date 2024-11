Ravioli e buona cucina. Ecco ’Storie di gusto’

È stata un successo la tappa a Casalfiumanese del format metropolitano ‘Festival Narrativo del Paesaggio’, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco, con l’appuntamento ‘Storie di gusto: quando i ravioli volavano giù dalla torre, aspettando il centenario della Sagra’. Il modo migliore per far partire il conto alla rovescia in attesa dell’edizione del centenario dell’evento in agenda nel fine settimana del 22 e 23 marzo 2025. Una giornata divertente e molto partecipata, che ha miscelato tradizione, gastronomia e cultura, impreziosita dalla visita guidata a caccia di tutti i segreti della storia della ‘Sagra del Raviolo’ al corso pratico svoltosi nella cucina delle associazioni per preparare i gustosi biscotti tipici protagonisti della celebre festa locale. Non meno importante, la merenda insieme a base di ravioli e le letture a tema nella cornice del teatro a cura di Alfonso Cuccurullo.