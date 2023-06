Rimborsi case danneggiate dall’Alluvione, le regole per i comuni dell’Imolese

Imola, 3 giugno 2023 – In vallata, la zona più colpita da frane e smottamenti con decine di persone evacuate, la domanda di contributo fino a 5mila euro per i nuclei familiari che hanno la dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile possono presentare la domanda entro il 30 giugno 2023.

La casa di via Casolana sepolta da una frana: qui morì Enrico Rivola

Dovranno usare un modulo da inoltrare al Comune dove si trova la casa sgomberata. A Borgo Tossignano , la domanda può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata a/r indicando nell’oggetto ‘Primo contributo per l’immediato sostegno’ all’Ufficio protocollo del Comune, viale Trieste 2, accessibile alle persone disabili, aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9-12; oppure si può inviare una Pec a [email protected] Per informazioni, 335 1918515 dal lunedì al venerdì 9-17.

Castel del Rio : la domanda può essere consegnata a mano o via raccomandata a/r indicando ‘Primo contributo per l’immediato sostegno’ all’Ufficio protocollo del Comune in via Montanara 1, aperto da lunedì a venerdì 8.30-12:30, i sabati pari dalle 9 alle 12 e il giovedì anche 15.30 alle 18.30 o inviata via Pec a [email protected] Per informazioni, 335 1918515 dal lunedì al venerdì 9-17. Per Casalfiumanese e Fontanelice domande a mano o tramite raccomandata a/r indicando nell’oggetto ‘Primo contributo per l’immediato sostegno’ negli orari di apertura o inviata via Pec all’indirizzo del Comune di residenza ([email protected] e [email protected] Info 335 1918515.

Castel San Pietro : domande via Pec a [email protected] o consegna a mano al Castel San Pietro Terme, sportello Cittadino-Ufficio protocollo, piazza XX Settembre 3, 40024 Castel San Pietro Terme (piano terra dal lunedì al venerdì 8.30-12.30; martedì anche 15-17.45 e giovedì 8.30-17,45. Riferimenti telefonici Corrado Catellani 051 6954190, Barbara Reggiani 051 6954359, Annarosa Negroni 051 6954131.

Mordano : domanda a mano all’Ufficio protocollo del Comune, in via Bacchilega 6, aperto da lunedì a sabato 9-12.30; oppure tramite raccomandata a/r allo stesso indirizzo, oppure via Pec a [email protected] indicando nell’oggetto ‘Primo contributo per l’immediato sostegno’. Info alla [email protected] o allo 0542 56911 dal lunedì al venerdì 9-12.30. Castel Guelfo : domanda via Pec a [email protected] o all’ufficio protocollo da lunedì a venerdì 9-12.30; per raccomandata a/r al Comune di Castel Guelfo di Bologna, settore Affari generali e Politiche Sociali, via Gramsci 10, 40023 Castel Guelfo di Bologna. Info 0542 639212 lunedì-venerdì 9-12.30.

Dozza : domanda a mano o tramite raccomandata a/r indicando ‘Primo contributo per l’immediato sostegno’ all’Ufficio protocollo del Comune (via XX Settembre 37), aperto da lunedì a venerdì 8.30-13.30, martedì e giovedì 8.30-13,30 e 14.30 alle 17.30 o inviata via Pec a [email protected] Info [email protected] o 331 3306373.

Medicina : domanda a mano o via raccomandata a Comune di Medicina, Ufficio edilizia privata, via Libertà 103 Medicina (oggetto ‘Primo contributo per l’immediato sostegno’).