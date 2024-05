Amicizia con Siculiana. Firma nel segno di Ayrton

Siculiana (Agrigento) e Imola unite nel segno di Ayrton Senna. I sindaci Giuseppe Zambito e Marco Panieri hanno infatti sottoscritto un Patto di amicizia con una cerimonia, sabato scorso, sotto la cupola del santuario del Cristo nero, nel paese siciliano che conta circa 4.500 abitanti.

Il legame tra il pilota brasiliano e Siculiana nasce quando gli antenati del futuro campione lasciano la loro terra e intraprendono il viaggio alla volta del Brasile. Lo testimoniano i documenti ritrovati grazie all’intuizione del sindaco Zambito. Le storie del ritrovamento e della famiglia sono state raccontate, durante la cerimonia dell’altra sera, dai giornalisti Giacinto Pipitone e Anna Restivo; il progetto del museo multimediale in realtà aumentata da allestire in Sicilia è stato invece presentato dagli architetti Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli.

Il sindaco Panieri ha ricambiato la visita svolta da Zambito a marzo scorso, per visitare la mostra dedicata a Senna al museo San Domenico. In quell’occasione, si sono gettate le basi per il rapporto fra le due città.

"Il progetto ‘Ayrton Senna: chiamata alle origini’ rientra tra le attività promosse dal nostro comune nell’ambito dell’iniziativa ‘Turismo delle Radici’ del ministero degli Affari esteri e rappresenta un valore aggiunto ulteriore anche in vista di Agrigento capitale italiana della cultura nell’anno 2025 – spiega Zambito –. Incontrare Senna in questo percorso di ricerca è stato un qualcosa di straordinario. A lui ci unisce Giovanna Magro, la sua bisnonna. La sua è una storia di coraggio e determinazione, che si intreccia con il racconto del fenomeno dell’emigrazione di tante altre famiglie siculianesi all’inizio del Novecento".

"Da parte delle nostre due comunità c’è la volontà di intraprendere iniziative comuni affinché le nuove generazioni possano conoscere e amare l’uomo Senna – aggiungono Zambito e Panieri -. Un esempio di vita, portatore dei valori di amicizia, solidarietà, famiglia, oltre che un campione nello sport. Il museo di Siculiana rappresenta un tassello importante per raccontare le origini di Ayrton e riportarlo in qualche modo a casa. Con la sottoscrizione del Patto di amicizia abbiamo gettato le basi per una collaborazione concreta, con diverse iniziative, tra le due città".