Charles Leclerc: casco, tuta e guanti del gp di Monaco all’asta per gli alluvionati

Imola, 2 giugno 2023 – Charles Leclerc non dimentica la Romagna colpita dal maltempo. Ed è pronto a dare una mano a Imola, dove avrebbe dovuto gareggiare ormai quasi due settimane fa. Il pilota ferrarista ha deciso di mettere all’asta tutto il kit da gara utilizzato nel Gran premio di Formula 1 di Monaco di domenica scorsa. Tuta, casco, guanti e scarpe: tutto al miglior offerente con l’obiettivo di aiutare, attraverso una donazione al Comune, chi ha perso tutto per colpa dell’alluvione.

"Spero che riusciremo a raccogliere quanto più denaro possibile per le persone che ne hanno davvero bisogno in questo momento difficile", è il messaggio diffuso via social dal pilota monegasco e rilanciato anche a Imola dal sindaco Marco Panieri e dall’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi.

Organizzata dalla casa britannica Sotheby’s, uno dei nomi più importanti del settore, l’asta partirà oggi alle 10 e resterà aperta online fino alle 17 di martedì 6 giugno. È tra l’altro lo stesso giorno in cui si concluderà anche un’altra importante asta legata al Gran premio, quella sul sito Internet F1Authentics.com, nella quale sono disponibili (sempre per beneficenza pro alluvionati) i premi e la bottiglia di spumante per i vincitori (tutto autografato dai piloti) della gara che si sarebbe dovuta disputare a Imola il 21 maggio.

In questa nuova asta di Leclerc, invece, sono quattro i lotti i disponibili, tutti firmati e offerti direttamente dal pilota che li ha indossati. Il pezzo forte è senza dubbio il casco Bell HP77, progettato dal ferrarista proprio per lo sfortunato Gran premio di Monaco 2023 (chiuso solo al sesto posto) e ispirato a quello indossato da Herve Leclerc, papà di Charles, scomparso nel 2017 nonché il primo della famiglia a correre per le strade di Monte-Carlo.

"I fondi ricavati saranno devoluti direttamente al Comune di Imola per tutti i territori e le città più colpite e devastate dalle alluvioni – si legge sul sito Internet di Sotheby’s – che hanno colpito una vasta area dell’Emilia-Romagna, patria del famoso stabilimento di Maranello e sede dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, circuito del Gran premio di Imola, con un’attenzione particolare per le famiglie con bambini che purtroppo hanno perso la casa".

Facile ipotizzare, a questo punto, un ritorno di Leclerc a Imola il 5 agosto (weekend libero dagli impegni della Formula 1) quando in Autodromo andrà in scena il grande concerto di beneficenza per la Romagna. Oltre a vari cantanti (già confermata la presenza di Laura Pausini, Samuele Bersani, Cristina D’Avena e Malika Ayane), è infatti annunciata la partecipazione di alcuni protagonisti del Circus, che oltre ad aver sposato il progetto ha donato agli alluvionati un milione di euro già nei giorni immediatamente successivi all’annullamento del Gp di Imola.