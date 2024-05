Ritorna la ‘Colazione con Auser’

Domani alle 10 al centro sociale Bertella torna il sempre più apprezzato appuntamento ‘Colazione con Auser’, il progetto rivolto alle persone anziane sole, proposto da Auser Castel San Pietro Terme con la collaborazione di Spazio L.I.F.E. e centro sociale Bertella, e patrocinato del Comune di Castel San Pietro Terme. Dopo la colazione offerta da Auser, a intrattenere i presenti ci sarà Sabina Niceforo, che, come negli incontri precedenti, proporrà filastrocche e poesie tradizionali del territorio.

"L’obiettivo principale di questa iniziativa – spiegano gli organizzatori - è offrire, in una fascia oraria molto delicata per le persone anziane, uno spazio di socializzazione e di intrattenimento piacevole e armonioso, che stimoli anche la mente e il cuore. In questi incontri si parla di poesia, dialetto, letteratura, musica, recitando, raccontando, narrando, ma soprattutto coinvolgendo in modo interattivo i partecipanti".

Per consentire di vivere quest’esperienza anche alle persone meno autonome negli spostamenti,

Auser mette a disposizione su prenotazione i propri automezzi guidati dai volontari per gli accompagnamenti da e verso casa.

La partecipazione e il trasporto sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni (anche del servizio pulmino) contattare Auser al numero 051 2812943.