Risorse dalla Regione. Fondi per la biblioteca. Invece resta a secco il teatro dell’Osservanza

di Enrico Agnessi

Quasi 400mila euro dalla Regione per riqualificazione e adeguamento tecnologico degli impianti della biblioteca comunale, anche in ottica di efficientamento energetico. Il contributo andrà a sostenere, alleggerendo la parte di spesa del Comune, un intervento complessivo da circa 760mila euro progettato nei mesi scorsi dall’ente di piazza Matteotti.

In particolare, prevista la sostituzione dell’impianto di illuminazione interna ed esterna. Questi lavori, oltre a garantire una maggiore efficienza energetica, ridurranno del 47,5% i consumi. E questo pur migliorando sensibilmente il livello di illuminazione degli ambienti interni ed esterni. Un’attenzione particolare sarà poi rivolta alla sicurezza del caveau, dove sarà installato un nuovo impianto di rilevazione incendi ad aspirazione, conforme alle più recenti normative antincendio. I lavori partiranno nel corso del prossimo anno per poi concludersi entro il 2026.

"Grazie a questo importante finanziamento, che ancora una volta dimostra come la Regione sia al fianco dei comuni nella valorizzazione culturale, la biblioteca comunale potrà migliorare la propria fruibilità – commenta l’assessore Giacomo Gambi – grazie a interventi sull’illuminazione di gran parte dei propri spazi, garantire maggiore sicurezza ai propri lavoratori e utenti e ridurre il consumo energetico dell’intero edificio, in linea con l’impegno dell’amministrazione comunale di valorizzare e preservare i beni culturali della città".

Nelle parole del titolare della Cultura nella Giunta del sindaco Marco Panieri, "la fruizione pubblica della nostra biblioteca comunale, che vede in media 450 visitatori al giorno, e il suo fondamentale ruolo culturale nella città, ci spingono a investire sulla sua struttura. Siamo infatti convinti – conclude Gambi – che i libri, lo studio, la ricerca e le iniziative culturali che in biblioteca si svolgono aiutino la crescita dell’intera comunità".

Il bando regionale riguardava anche i teatri comunali. Il progetto da 610mila euro (finanziamento richiesto per oltre 443mila euro) presentato nei mesi scorsi dal Comune per riqualificare quello dell’Osservanza, pur ritenuto valido dalla Regione che lo ha ammesso in graduatoria, non risulta in questo caso tra quelli finanziati.

Al Municipio non resta dunque che sperare in uno scorrimento in classifica o, in alternativa, ripresentare in futuro il progetto che prevede il ripristino delle impermeabilizzazioni e delle finiture edili interne ed esterne del teatro in modo da garantire la conservazione e la valorizzazione di uno degli edifici culturali più importanti della città.