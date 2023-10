Rivedere i limiti di velocità è un dovere

A novanta all’ora in via Casola Canina, a 60 lungo la bretella. A proporci il confronto è Federico, uno dei nostri lettori che è stato ’pizzicato’ dall’autovelox che sorveglia l’asse attrezzato e che entra in funzione, lo ribadiamo, soltanto alla presenza di una pattuglia della polizia locale. Il nostro lettore viaggiava a poco meno di ottanta all’ora in un tratto di strada a due carreggiate, ognuna con altrettante corsie.

Via Casola Canina, invece, è una stradina di campagna dove, se si incrocia un tir o un autobus, bisogna fare gli scongiuri per salvare lo specchietto di sinistra. Eppure lì il limite, salvo brevi tratti, è dei 90 all’ora.