Rivendita Crai a Bubano. Oggi l’apertura

La rivendita di Bubano entra a far parte della grande famiglia dei supermercati Crai con una nuova veste e nuovi servizi per i consumatori. L’operazione rientra nel progetto di espansione che vede protagonista Ama Crai Est, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna e soci e punti vendita in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Con l’insegna “Cuor di Crai” oggi apre quindi le porte al pubblico il rinnovato punto vendita di Bubano. Ama Crai Est, che ha creduto e investito in questo nuovo progetto, ha puntato anzitutto su un importante lavoro di ristrutturazione. Oltre alla personalizzazione degli spazi interni ed esterni nel rispetto delle linee guida dell’insegna, l’intervento ha coinvolto diversi reparti del negozio, ed in particolare quello dei prodotti freschi. Sono stati sostituti, infatti, i frigoriferi per i surgelati e i latticini ed è stato rivisto e riposizionato il reparto gastronomia. Un occhio di riguardo è stato riservato anche all’assortimento, soprattutto per quanto riguarda la proposta di prodotti a km 0. Al timone le sorelle Stefania e Serena Rea.