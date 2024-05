Sacmi, ceduto il settore Beverage: "Con Omnia occasioni di sviluppo"

Sacmi cede il ramo di attività del settore Beverage (110 milioni di fatturato, organico di 160 dipendenti) attivo in provincia di Parma. Lo acquisisce la trevigiana Omnia Technologies. Nell’accordo rientra anche la divisione Labelling, con sede a Verona e a Nanhai (Cina), che fattura invece 70 milioni e impiega 300 dipendenti. Sacmi Beverage fornisce macchine e linee complete di soffiaggio e imbottigliamento ad alta velocità per plastica, lattine e bottiglie di vetro, oltre a proporre soluzioni per il settore lattiero-caseario e per il settore vinicolo. Può contare su un parco installato di oltre 600 macchine. Sacmi Labelling propone invece soluzioni di etichettatura automatica, adatte per contenitori in vetro, plastica e metallo per birra, alimenti, vino e detergenti. Ha un parco installato di oltre 1.700 macchine. Le due divisioni condividono una rete globale di filiali in Francia, Spagna, Marocco, Nigeria, Singapore, Emirati Arabi, Brasile, Messico e Stati Uniti. "Oggi Sacmi Beverage è un’azienda solida che si posiziona tra i leader globali nel proprio settore in tutti i prodotti e i mercati di riferimento – sottolineano dal colosso cooperativo imolese –. Proprio alla luce del contesto competitivo e per cogliere le opportunità di ulteriore sviluppo, si rendeva necessario individuare partnership strategiche per procedere nel percorso e sostenere la crescita".

Sacmi fa inoltre sapere di aver individuato in Omnia Tecnologies "il partner giusto per valorizzare il lavoro svolto in questi anni, assicurando continuità e nuove opportunità di sviluppo. La semplificazione dei business – proseguono da via Selice – consentirà a Sacmi di focalizzarsi con maggiore determinazione nella crescita ulteriore di tutti i settori nei quali attualmente il gruppo opera". Siglato l’accordo, il closing avverrà entro l’estate, nell’ambito di un’operazione che, nella strategia disegnata dal partner, porterà alla creazione di uno dei più importanti operatori nel settore del confezionamento delle bevande su scala globale.

"I valori che ci guidano sono tecnologia, sostenibilità e servizio per i nostri clienti – sottolinea Andrea Stolfa, ad di Omnia Technologies –. La creazione della nuova divisione High-speed Beverage amplia in modo significativo il portafoglio dell’azienda, potenziando la sua capacità di offrire innovative soluzioni grazie anche all’integrazione con le nuove tecnologie per la lavorazione delle bevande. Per noi è un’operazione importante e strategica". Sacmi nell’operazione è stata affiancata da Cavour Corporate Finance in qualità di advisor finanziario e dall’avvocato Antonio Tullio, senior partner dello Studio Tullio&Partners.