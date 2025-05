Sagra della cuccagna. Sassoleone in festa

E’ il giorno della Sagra della Cuccagna di Sassoleone. L’evento, uno dei più antichi appuntamenti di piazza del territorio (alcune fonti risalirebbero addirittura al 1882, ndr), è organizzato da Proloco e Polisportiva Sassoleone 2015 con il patrocinio del municipio di Casalfiumanese. Si parte alle 10 con una camminata aperta a tutti in mezzo alla natura (prenotazioni tramite whatsapp al 339.156 9559) mentre, nel cuore della frazione, sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘L’infermiere nell’arte della cura’ per celebrare al meglio la Giornata Internazionale dell’Infermiere.

Un giro tra i banchi del mercatino di prodotti artigianali ed eccellenze alimentari della zona prima di puntare verso lo stand gastronomico in funzione dalle 11.30, anche con opzioni vegane. All’ora di pranzo, tra le vie del centro storico di Sassoleone, protagonista l’esposizione di auto d’epoca. Il clou nel pomeriggio in Piazza del Leone. Microfono tra le mani di Nearco, con ospite il mago Mario con i suoi giochi di prestigio dello show ‘Magicando’, e occhi fissi all’alto palo per la celebre cronoscalata. Previste sessioni per bambini e adulti. Quest’ultima, articolata in due manche, darà forma a una speciale classifica per decretare il vincitore della sagra.

Il palo della Cuccagna, ricavato da un unico tronco di abete e già pronto da giorni per le prove di rito, misura oltre 15 metri mentre la prova dei più giovani si fermerà a quota 7. I concorrenti, dotati di appositi imbraghi di sicurezza, dovranno cercare di arrampicarsi impiegando il minor tempo possibile e con qualsiasi tecnica. Le più gettonate? Camminata e abbracciata. Lo storico dei rilevamenti cronometrici è davvero interessante: gli specialisti più esperti, infatti, impiegano anche meno di 12 secondi per raggiungere la cima.

Epilogo di festa dedicato alla dolcezza con il lancio dei gustosi zuccherini dalle finestre e dai balconi delle abitazioni affacciate sulla piazza. Due quintali di biscotti, preparati dai volontari della Proloco secondo un antico rituale che unisce diverse generazioni di sassoleonesi, in vendita per supportare la manifestazione. Bella parentesi solidale con la presenza di un gruppo di ospiti e familiari di Cra e Cd ‘Cassiano Tozzoli’ di Imola accompagnati dagli operatori. Tra loro, pure quattro persone con origini valligiane: due di Casalfiumanese e un’anziana nata proprio a Sassoleone. Un’esperienza preziosa di inclusione sociale che miscela benessere fisico, stimolazione cognitiva e socializzazione per contrastare la solitudine. Un nuovo fronte collaborativo, quello tra Asp e gli organizzatori di sagre, per promuovere la piena cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione della persona.