Sao Bernardo, i progetti solidali

Sarà dedicata anche all’emergenza alluvione, oltre che ai tradizionali progetti solidali in Brasile, la cena storica organizzata domani sera a palazzo Monsignani (via Emilia 69 a Imola) dal comitato Sao Bernardo. "La programmazione delle attività del comitato è avvenuta da tempo e non potevamo immaginare che una catastrofe di tali dimensioni e gravità colpisse il nostro amato territorio – ricorda la presidente Nadia Bassi – . Noi che da sempre organizziamo eventi per portare aiuto a chi ne ha bisogno, non possiamo restare insensibili. Pertanto vi aspettiamo numerosi per aiutare con maggiore peso". Costo 35 euro a persona. Prenotazioni al numero di telefono 335 5288033.