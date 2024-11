Scacchi, Trevisan campione nazionale a squadre Under 16

Borgo Tossignano ha il suo fuoriclasse degli scacchi. Qualche giorno fa a Cariati Marina in provincia di Cosenza, infatti, il giovane Stefano Trevisan si è laureato campione nazionale Under 16 insieme ai suoi compagni del Circolo Scacchistico Bolognese. Il gradino più alto del podio dopo l’argento centrato nel 2023 e il bronzo del 2022 a testimonianza di una straordinaria ascesa. Trevisan e soci hanno superato formazioni di altissimo livello. Una bella affermazione, dunque, frutto di cinque vittorie e un pareggio, per il sodalizio composto da Dario Brini, Alessandro Rubini e Riccardo Rimondini (questi ultimi due hanno conquistato pure il premio come migliori scacchisti della categoria, ndr) oltre alla già citata quota valligiana. Un periodo d’oro per Trevisan che, grazie anche all’ottima prestazione materializzata al Torneo Internazionale di Arco di Trento, ha raggiunto il traguardo di Candidato Maestro. Una bella soddisfazione che aggiunge un’altra gemma al lungo elenco di campionissimi ‘made in Borgo Tossignano’. Dalla rugbista azzurra e scudettata Laura Gurioli al calciatore Riccardo Turicchia in forza al Catanzaro di serie B e nel giro dell’Italia Under 21. Per non parlare dei successi di Mirco Vendemmia con la bici da enduro mountain bike, di Sofia Cavalli nel volley e di Giacomo Bassi nell’equitazione. Senza dimenticare il primo posto conquistato di recente dal giovane Andrea Noferini nel campionato italiano promozionale individuale di pesca in fiume. Ma per quanto riguarda gli scacchi ci sono altre novità. Manca sempre meno a due appuntamenti internazionali in programma sul territorio. Iniziative che, con l’impegno del presidente Giulio Calavalle alla guida del Circolo Scacchistico di Bologna, faranno di nuovo tappa a Castel del Rio e Imola. Prima in Vallata a Palazzo Alidosi, dal 22 al 24 novembre, poi con il prestigioso ‘Torneo Internazionale di Imola’, in programma dal 6 all’8 dicembre all’Hotel Donatello. Con una clamorosa novità ancora in fase di lavorazione: la candidatura di Imola come sede del prossimo Torneo Nazionale di Scacchi a Squadre Under 18, con i migliori talenti italiani che potrebbero quindi presentarsi per gareggiare in riva al Santerno.