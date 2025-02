Scontro a Linaro tra auto e moto. Ferito un 17enne

Paura ieri pomeriggio a Linaro, alle porte di Imola. Il rumore delle lamiere ha scosso la tranquillità della frazione: un urto violento tra un’auto e una moto che ha visto finire all’ospedale, in codice di media gravità, un ragazzo di 17 anni. E’ successo intorno alle 17 in via Linaro. Coinvolta un’auto Peugeot 208 guidata da un 78enne residente a imola. L’uomo circolava "in via Montanara direzione da Firenze verso Ferrara con intenzione di girare a sinistra in via Linaro", ricostruisce la polizia locale. A quel punto avrebbe urtato la moto Aprilia 125 guidata dal 17enne che circolava in senso opposto. "L’ urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra del veicolo contro la parte anteriore della moto", proseguono i vigili. Il ragazzo è stato ricoverato, a quanto sembra, non in pericolo di vita.