"Sede attrezzata, c’è qualità"

Un’ottima sede universitaria, attrezzata e al passo con i tempi. Alessandro Dal Bosco, studente di Meccatronica, si mostra entusiasta nei riguardi di Imola e delle sue aule studentesche. "Sono di Bagnara, e faccio avanti e indietro con la macchina, ma non ci metto molto per arrivare qui - racconta, - e devo dire che, a livello di sede universitaria, su Imola non mi posso di certo lamentare. Trovo sia molto attrezzata e attenta alla qualità –. Una città che quindi risulta comoda, anche per la collocazione del punto delle lezioni e l’aula studio –. È ottimo il fatto che l’aula studio, con anche area ristoro, sia vicino alla sede dove ci sono lezioni – sottolinea il giovane – questo è davvero un ottimo punto a favore di Imola".