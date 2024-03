Sette superamenti ai limiti di rumore nel 2023

Si chiude a sette superamenti ai limiti di rumore consentiti il 2023 dell’Autodromo. In questi giorni, Arpae ha infatti notificato al Comune anche l’ultimo sforamento dell’anno chiedendo allo stesso Municipio, come consolidata prassi, di "procedere per quanto di competenza relativamente alle sanzioni previste" nei confronti di Formula Imola (multa da 500 a 1.000 euro)

La violazione (75 decibel nella fascia oraria 9-18.30) è stata riscontrata lo scorso 20 novembre, durante una giornata di ‘Test tecnici vetture da competizione’ per la quale era stata comunque rilasciata una delle 37 deroghe al rumore sulle quali la società di gestione dell’Autodromo può contare ogni anno.

Come si diceva all’inizio, la stagione 2023 di Formula Imola si chiude dunque a quota sette sforamenti. I primi tre erano arrivati a gennaio, quando a rompere la barriera dei decibel consentiti era stata la scuderia faentina AlphaTauri (test Formula 1). Poi se ne erano aggiunti altri due nel mese di settembre, quando la pista era stata teatro di altri ‘Test tecnici di vetture da competizione’. E ancora quelli dello scorso 20 ottobre e 20 novembre, sempre durante i ‘Test tecnici di vetture da competizione’.

Anche nel calendario di attività 2024 della pista, appena approvato dalla Giunta del sindaco Marco Panieri, i bonus ai tetti delle emissioni acustiche sono 37. Formula Imola se ne è già giocati due domenica e lunedì scorsi, quando in pista erano scese le vetture impegnate nel Mondiale Endurance (compresa quella dell’ex campione della MotoGp, Valentino Rossi).

Le altre giornate in deroga attualmente previste in calendario sono le seguenti: 6-7 aprile Test tecnici vetture da competizione; 11 aprile Test Porsche Carrera Cup Italia; 19-20-21 aprile Fia World Endurance Championship (Wec); 17-18-19 maggio Gran Premio di Formula 1; 31 maggio – 1 e 2 giugno Aci Racing Weekend; 21-22-23 giugno Porsche Cup Suisse; 4-5-6-7 luglio European Le Mans Series; 24-25 agosto Minardi Day; 6-7-8 settembre Aci Racing Weekend; 27-28-29 settembre Civ - Campionato italiano velocità; dal 15 al 21 ottobre Finali Mondiali Ferrari; 21 novembre Test tecnici vetture da competizione.

Ausl e Arpae hanno già fatto sapere che vigileranno sul rispetto degli impegni presi da Formula Imola.