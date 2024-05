Signorini svela la lista. Ecco i 12 candidati. C’è anche Tonelli: "Gruppo competente"

Il candidato sindaco Marco Signorini svela i candidati della sua lista ‘Castel Guelfo fa squadra’. E lo fa nella serata in cui in città, all’ex bar Sport, c’è come ospite d’onore Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno. "Una squadra coesa che mette assieme competenza e conoscenza del territorio. Una squadra che sta lavorando giorno dopo giorno, al fianco dei cittadini, per realizzare un ambizioso programma amministrativo", spiega Signorini. Sono 12 i cittadini che hanno deciso di scendere in campo per la carica di consigliere comunale. Sfiderà, supportato anche da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia Il Popolo della Famiglia, l’uscente sindaco Claudio Franceschi, che punta al tris, realtà a trazione del centrosinistra con ’Insieme per Castel Guelfo’, e Laura Mingozzi con ’Progetto Castel Guelfo’.

Per Signorini il capolista sarà un politico esperto, ovvero Gianni Tonelli, classe ’63, laureato in legge, parlamentare nella legislatura ’18-’22 e segretario Sap. Accanto a lui ci saranno Giancarlo Bressan detto Martino, del ’55, licenza media, pensionato; Elisa Mazzocchi, nata nel ’71, laureata in tecniche radiologiche e radioterapia, dipendente Ausl; Giorgio Scaramucci, classe ’56, laureato in Scienze agrarie, pensionato; Franca Cassani, del ’49, licenza media, pensionata; Chiara Gravellini, del ’74, licenza media, assistente studio odontoiatrico; Nazzareno Besutti, nato nel ’59, licenza media, bancario in pensione; Roberta Ceroni, classe ’71, licenza media, impiegata; Sofia Lucia Martignani, classe ’66, laurea in lettere, giornalista; Manuel Branchini, classe ’88, laurea in scienze motorie, personal trainer; Maria Pia Sarti, nata nel ’59, diploma magistrale, maestra d’asilo in pensione e Deborah Monti, classe ’81; diploma commerciale, impiegata nella sanità.

"Siamo carichi, motivati e pronti ad assumerci la grande responsabilità di amministrare Castel Guelfo – sottolineano i candidati –. Ci sono tanti problemi da risolvere a partire dalla rinascita del centro storico, dai trasporti e dai servizi per giovani e anziani". Al centro la socialità: "Vogliamo porre fine alla logica del ‘con me o contro di me’ – sottolinea Signorini –. È ora, dopo tanti decenni, di tornare a essere una comunità coesa e libera dall’obbligo del pensiero unico. Una comunità dove ognuno sia protagonista e abbia la possibilità di confrontarsi con l’amministrazione senza timori di essere giudicato".