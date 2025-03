"Sos sicurezza, serve più cura"

"Sono veramente arrabbiato per le condizioni delle strade. Giusto l’altro giorno, in bici, ho preso una buca e mi è partito il cerchione. Questa totale noncuranza è pessima". Il cittadino Marco Dall’Osso esprime con rancore la situazione attuale delle strade, vivendo in prima persona un episodio spiacevole durante una delle sue tratte in bicicletta. "Specialmente nella strada della lungo fiume, quella che dalla Pedagna si percorre per venire in centro (via Tiro a Segno), la situazione è veramente pessima. Le buche sono numerose e si prendono molto facilmente. Non si può continuare in questo modo, è assurdo" conclude il cittadino innervosito.