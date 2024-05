Sos strade cittadine. Approvato il progetto per via Montecatone colpita dal maltempo

Via libera del Comune a ulteriori lavori di sistemazione delle strade cittadine, soprattutto quelle collinari, danneggiate dall’alluvione di un anno fa che ha provocato frane, smottamenti e dissesti del manto di asfalto. L’ultimo intervento in questo senso, per il quale la Giunta ha approvato un progetto da 15mila euro, è relativo a via Montecatone.

Qui, ricordano dal Municipio, la pioggia insistente di maggio 2023 ha provocato, in un tratto di strada, uno smottamento che "ha distrutto anche il fosso di raccolta (al lato della strada) delle acque meteoriche e la chiavica che confluiva il tutto dal lato opposto della strada".

Stanziati dunque 15mila euro per portare a termine i lavori che consistono nel ripristino della scarpata, con relativo rifacimento del fosso per acque meteoriche e la costruzione di una nuova chiavica. Così come gli interventi precedenti, anche in questo caso le operazioni sono finanziate dalla struttura guidata dal commissario alla ricostruzione post-alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Nelle scorse settimane, la Giunta aveva approvato altri tre progetti analoghi per una spesa totale di 45mila euro. Il primo prevedeva un intervento da 10mila euro necessario al ripristino della scarpata e alla sistemazione del rivale con ricompattazione del terreno smottato, pulizia e risagomatura del fosso che raccoglie le acque in superficie in via Mezzocolle.

Il secondo, da 25mila euro, riguardava invece via Rampe di San Prospero, nell’omonima frazione cittadina, zona colpita dallo straripamento del fiume che in alcuni punti ha rotto l’argine allagando la strada, case e campi nelle vicinanze. Questo progetto consiste nel potenziamento di un tratto di fognatura esistente e nell’asfaltatura di un tratto ghiaiato di strada.

Infine, altri 10mila euro erano stati stanziati per via Morine. In questo caso, il piano consiste nel rifacimento di un fosso per la raccolta delle acque superficiali e del tratto stradale dissestato, al fine di convogliare l’acqua per lo scolo ed evitare che lo scorrimento dato dalle attuali infiltrazioni danneggi la strada.

Sempre per via Morine, in questi giorni però la Giunta ha sbloccato altri 65mila euro (arrivati sempre dalla struttura del commissario Figliuolo) per la "messa in sicurezza dei piani viabili" a seguito dello smottamento sulla strada. Tali fondi sono arrivati a gennaio, attraverso una seconda tranche di contributi partiti da Roma, dopo che le precipitazioni di novembre avevano aggravato ulteriormente il quadro dei danni.