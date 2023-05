Stand up comedy, la sfida è al centro di Ca’ Vaina

Lunedì 22 maggio alle 20.30 al centro giovanile Ca’ Vaina (viale Saffi 50B - Imola) appuntamento con la stand up comedy. Un solo microfono, cinque minuti di esibizione per ogni artista. "Saranno chiamati a raduno i migliori comici della città per iniziare la settimana con una serata piena di risate – assicurano gli organizzatori –. Una pausa alla routine quotidiana per godere di una serata in compagnia di amici, drink favolosi e, ovviamente, molta comicità". Ingresso a partire dalle 20.30. Inizio show stand up comedy alle 21. Per prenotare un posto telefonare al bar di Ca’ Vaina: 388.899.14.99.