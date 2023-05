Stignani, un’altra serata con l’opera. In scena la ‘Scala di seta’

Continua la serie di appuntamenti con l’opera del teatro comunale Ebe Stignani, cominciata nel novembre scorso con Rigoletto e proseguita con La bohème in aprile. Lunedì 15 e mercoledì 17 maggio, alle 20.30, sarà la volta della ‘Scala di seta’. Si tratta di un’opera di Gioachino Rossini, in atto unico, che narra le vicissitudini dei due giovani innamorati Giulia e Dovril, i quali – tra continui intrighi ed equivoci – usano una scala di seta per frequentarsi e accedere alle stanze più inaccessibili del palazzo.

"Il teatro Stignani ha una profonda vocazione nei confronti dell’opera – ricorda l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune, Giacomo Gambi – . Nelle scorse stagioni abbiamo già varato tre edizioni del concorso internazionale di canto lirico Ebe Stignani e siamo al lavoro per la prossima. È quindi un grande orgoglio collaborare con il Teatro Comunale di Bologna, la principale fondazione lirico-sinfonica della regione e uno dei più importanti teatri d’opera a livello europeo. E ulteriore motivo di orgoglio è accogliere questa produzione, che incentiva giovani talenti a misurarsi con grandi autori e capisaldi del repertorio operistico".

Soddisfazione per la sinergia tra i due teatri anche nelle parole del Sovrintendente e direttore artistico del teatro comunale di Bologna, Fulvio Macciardi. L’esecuzione dal vivo è affidata all’orchestra del teatro comunale di Bologna e vedrà protagonisti gli allievi della scuola dell’opera del capoluogo emiliano. Francesco Esposito firma la regia, sul podio il direttore Luciano Acocella il 15 maggio e la direttrice Alissia Venier il 17 maggio. I biglietti si possono acquistare online su Vivaticket oppure alla biglietteria del teatro Stignani (via Verdi, 13) i giorni delle recite, a partire da due ore prima dell’inizio.