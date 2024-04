Terzo arresto in un anno. Mezzo chilo di hashish nascosti nell’abitazione. In manette un 23enne

Trovato con quasi mezzo chilo di hashish, in manette un ragazzo di 23 anni. Nonostante la giovane età è già il terzo arresto in meno di un anno per lui, sempre per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nuova operazione antidroga della polizia, ultima di una serie piuttosto consistente negli ultimi mesi. Solo sabato abbiamo raccontato di un barista sorpreso con quasi un etto di cocaina nascosto fra la sua auto e il retrobottega del locale, anch’egli arrestato. Nel mirino sembra esserci soprattutto lo spaccio di cocaina in città, ma non solo.

Il giovane era evidentemente tenuto d’occhio visti i suoi precedenti incontri con la legge (aveva subito due denunce anche nel 2020). Fatto sta che il ragazzo viveva in un residence a Imola ed era stato notato dal personale del commissariato un traffico non normale di persone nell’edificio. Il sospetto è che fossero clienti.

La polizia ha allora fatto scattare una perquisizione nella sua camera. Fra la tasca dei pantaloni e i calzini del giovane sono state trovate quattro bustine di cellophane con un totale di 9 grammi di hashish e 7 di marijuana.

Nella sua disponibilità è stato quindi trovato altro materiale ritenuto interessante all’interno di una scatola: c’erano, infatti, cinque tavolette di hashish, in tutto 482 grammi, un cutter con tracce di hashish sulla lama e cellophane del tipo usato per confezionare dosi. Sono stati sequestrati anche tre telefoni.

È così stato eseguito l’arresto del giovane, poi convalidato dal giudice. Il giovane è stato scarcercato, ma è stata disposta una misura cautelare, così ora il 23enne si trova ai domiciliari a casa della sorella.