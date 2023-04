Tra sapori e tradizione Pié fritta, è tutto pronto

Un Lunedì dell’Angelo sotto il segno del gusto e della tradizione in vallata. Dodici quintali di pasta da immergere nell’olio bollente pronti a diventare gustosissime piadine fritte.

Vigilia di preparativi, con un occhio alle previsioni meteo che non dovrebbero riservare brutte sorprese, per gli organizzatori della 67ª edizione della Sagra della Pié Fritta di Fontanelice. E uno stand gastronomico, allestito in piazza Roma, che dalle 9 alle 19 di domani distribuirà a getto continuo la morbida e saporita specialità a tutti i presenti. Senza dimenticare la parentesi culturale all’archivio Mengoni con la mostra ‘Fotografie aeree della Valle del Santerno e del territorio’ di Pietro Fabbri, organizzata con la collaborazione dell’associazione Geolab e del Circolo Fotografico Imolese, e la possibilità di scrutare il paese e i dintorni dall’alto della Torre Civica.

Il clou nel pomeriggio con le note in musica itineranti de ‘I Musicanti di San Crispino’ e, dalle 14 in poi, con la mitica corsa dei somari. L’appuntamento è al campo sportivo dell’abitato, ribattezzato per l’occasione ‘asinodromo’, dove si raduneranno i portacolori dei vari rioni fontanesi. Sfilata dei pittoreschi destrieri, procedure di schieramento e il via attorno alle 15. Tifo e tante risate, per grandi e piccini, sugli spalti dove i più fortunati possessori dei biglietti d’accesso (la gratuità è prevista solo per i bambini, ndr) torneranno a casa anche con qualche prodotto del territorio in premio. Una magia che si ripete dal lontano 1957, ad eccezione dell’inevitabile stop imposto dalla pandemia, grazie all’impegno del comitato ‘Sagra della Piè Fritta’ capitanato dal presidente Mario Giovannini: "Sono state settimane di continuo lavoro e di tanti incontri per settare al meglio tutti gli aspetti logistici legati all’evento – riflette –. Confidiamo nella clemenza del meteo e ci aspettiamo un bel colpo d’occhio di pubblico. La concorrenza del mare? Per chi sceglierà di trascorrere la Pasquetta a Fontanelice nessun rischio di code in autostrada".

Mattia Grandi