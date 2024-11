"Troppi incidenti stradali. Il sindaco faccia qualcosa"

"Il sindaco Panieri batta

un colpo, venga in Aula e ci dica se intende prendere provvedimenti". Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, commenta così le affermazioni del presidente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, Mauro Sorbi, che ieri su queste pagine ha puntato il dito contro i tanti incidenti che ormai da troppo tempo si verificano sul territorio e al contempo

ha ‘bocciato’ gli autovelox fissi auspicandone una sostituzione con controlli diretti delle forze dell’ordine in quanto risulterebbero un deterrente

più forte.

"Abbiamo appena superato un mese di ottobre in cui sono stati una dozzina gli incidenti, senza considerare la vicenda drammatica di settembre", ricostruisce Vacchi evocando nell’ultimo caso l’incidente mortale capitato al 16enne

Luca Calderoni.

"E senza poi considerare

– aggiunge l’esponente di opposizione – che a novembre si è vissuto un primo incidente

ad un incrocio di via Nuova, località Giardino".

Da qui le proteste di Vacchi: "Ormai è un dato di fatto che Imola occupa una posizione molto, troppo alta nella classifica degli incidenti nella zona metropolitana intera",

fa notare il capogruppo di FdI

in Consiglio comunale. E aggiunge: "Quali misure, davanti a questi dati, verranno assunte dalla Giunta del Pd e di Panieri? Non vorranno, spero, sottovalutare i dati motivando che l’assenza di vittime in tanti fenomeni di sinistro non

implichi pericolo".

Sul versante della prevenzione, "l’Osservatorio ci ha dimostrato che i velox fissi servono poco,

in quanto i rallentamenti avvengono solo in loro prossimità, per poi accelerare di nuovo – riporta Vacchi –. Questo consente di generare sinistri stradali anche nei trecento metri successivi. È quindi evidente che bisogna smetterla con l’installazione di questi velox

utili forse più alle casse del Comune piuttosto che della sicurezza stradale".

Infine, l’attacco al sindaco Panieri, che è anche presidente del Circondario, ente dal quale dipende il servizio di polizia locale per nove Comuni (tutti tranne Castel San Pietro) del territorio. "Dopo le indicazioni dell’Osservatorio, lui ed il Pd faranno orecchie da mercante

– conclude Vacchi – oppure riterranno di tenere in considerazione il problema

che c’è ed è preoccupante?".