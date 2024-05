’Tutti a tavola, tutti insieme’, le adesioni

Le mense scolastiche di diversi comuni del circondario imolese aderiranno, ancora una volta, all’iniziativa ‘Tutti a tavola, tutti insieme!’ nell’ambito della Settimana Nazionale della Celiachia in programma dall’11 al 19 maggio. Così, il prossimo 15 maggio, anche le scuole primarie e dell’infanzia del territorio proporranno agli alunni uno speciale menù senza glutine per educare alla diversità, non soltanto alimentare, e per sensibilizzare tutti i cittadini sulla delicata patologia. La volontà è quella di trasformare il pranzo in un momento di libera e serena condivisione di gusti e sapori come spiega da tempo l’Associazione Italiana Celiachia. Proposte davvero gustose. Si va dal riso in passato di verdura alla caciotta misto pecora con contorno di patate al forno. Il tutto accompagnato da gallette di mais e da una pesca di Romagna, se disponibile, oppure sciroppata. Previste alcune schede gioco da distribuire ai giovani per un pranzo inclusivo e divertente.