Ultimata la ristrutturazione, riapre la filiale della Banca di Imola

Dopo alcuni mesi di chiusura, durante i quali sono stati realizzati importanti lavori di ristrutturazione, non solo all’interno della filiale, ma all’intero immobile, di proprietà della Banca, nella giornata odierna riapre l’agenzia di Mordano della Banca di Imola.

La filiale si presenta ora con spazi più accoglienti, riservati e funzionali, in linea con la visione della Banca che vuole dare ai propri clienti la possibilità di scegliere, di volta in volta, a seconda delle specifiche esigenze, se recarsi in filiale od operare per via telematica attraverso l’app della Banca.

Prossimamente si terrà l’inaugurazione ufficiale della filiale con la partecipazione dei vertici della Banca e del Gruppo La Cassa di Ravenna, del quale Banca di Imola fa parte. L’istituto di credito si conferma un punto di referimento per risparmiatori, famiglie e imprese.

Nella foto, il presidente Giovanni Tamburini.