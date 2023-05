Un aiuto concreto Stop a tasse e tributi: Comuni in zona rossa L’elenco della Regione

di Chiara Caravelli

Sospensione del pagamento di tasse e contribuiti nei Comuni più gravemente colpiti dall’alluvione. Nel primo e provvisorio elenco definito dalla Regione – il Governo varerà oggi in Consiglio dei ministri la misura all’interno del Decreto Romagna – ci sono sette Comuni dell’Imolese. Si comincia da Imola, limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di St’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti e Autodromo Codrignanese. Gli altri sei Comuni interessati nel circondario sono: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo (limitatamente alla località del capoluogo ovest), Dozza (limitatamente al capoluogo) e Fontanelice.

Allargando lo sguardo al Bolognese, nell’elenco risultano: Bologna (per la frazione di Paleotto), Budrio (frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso), Castel Maggiore (frazione di Castello), Castel San Pietro Terme (frazioni di Gaiana, Montecalderaro, Molino Nuovo, Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro).

E ancora Castenaso (frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile), il territorio di Loiano, Medicina (frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino e via Nuova). In lista anche il Comune di Molinella (frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine), Monghidoro, Monte San Pietro (frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto e Amola), Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia (frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale), Pianoro (frazioni di Paleotto, Botteghino e Livergnano), San Benedetto Val di Sambro (frazioni di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e Molino della Valle), San Lazzaro di Savena (frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna), Sasso Marconi (frazioni di Mongardino e Tignano) e infine la Valsamoggia (frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle).

Ma l’elenco della Regione non è definitivo e segue l’evoluzione delle situazioni nei vari territori. Per il momento, sono stati inseriti tutti i Comuni in cui si stanno verificando situazioni di vero e proprio isolamento, rendendo impossibile, a chi lavora o abita in questi territori, il rispetto delle scadenze che riguardano il pagamento di tasse, contributi e altri adempimenti amministrativi. L’alluvione ha devastato con frane e allagamenti gran parte del territorio emiliano e i tempi per un ritorno alla normalità sono ancora lunghi. A viaggiare veloce, invece, è l’aiuto, in ogni sua forma, alle popolazioni colpite.