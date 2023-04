‘Un caffè... tira l’altro’ tra giochi, laboratori e corsi di ginnastica

Continuano a Mordano gli incontri bi-settimanali che vanno sotto al titolo ‘Un caffè...tira l’altro’. Mercoledì 12 al torrione sforzesco di Bubano in via Lume 1694 corsi di ginnastica dolce, partita a carte e una merenda in compagnia. Stesso copione in paese, il venerdì a palazzo Pennazzi. Mercoledì a Bubano e venerdì in paese si giocherà a ‘Reazione a catena’. Info 0542 56911 e coop Idapoli 393 0455201. Altri incontri il 19, 21, 26 e 28 aprile; la partecipazione è gratuita. L’iniziativa intende contribuire a fare trascorrere qualche ora in compagnia, fra quattro chiacchiere, giochi e una fetta di torta.