Una F1 sotto l’Orologio, via alla settimana Ferrari

Una Formula 1 sotto l’Orologio. Capannello di curiosi, a partire dal primo pomeriggio di ieri, in piazza Caduti per la Libertà per l’arrivo di una monoposto del Cavallino rampante griffata con il numero 16 di Charles Leclerc. È il segnale che ha dato il via alla ‘settimana rossa’, che vedrà Imola ospitare (da oggi a lunedì 21 ottobre) le Finali Mondiali Ferrari. Si tratta dell’evento, solitamente di scena al Mugello ma che fa tappa in riva al Santerno per la seconda volta in meno di 24 mesi, che ogni anno permette di radunare su un unico circuito i piloti delle varie serie della Casa di Maranello oltre a celebrare insieme ai tifosi la conclusione della stagione sportiva, riunendo in pista tutte le principali attività della Ferrari.

Evidenti anche gli allestimenti in Autodromo, con le strutture temporanee che hanno colonizzato il paddock del circuito ben visibili anche dal Lungofiume.

A tenere idealmente insieme i due pezzi di città, la parata di bolidi che domenica partirà dal centro storico per entrare nel circuito alle 12.50 in vista del grande show che avrà il suo culmine verso le 14 sul rettilineo principale del circuito con l’esecuzione dell’inno nazionale e un suggestivo spettacolo aereo. Quello sarà però l’atto conclusivo (c’è poi l’appendice di lunedì 21 riservato alle prove a porte chiuse del Club Competizioni Gt) di un evento che inizia formalmente già oggi per i clienti Ferrari del Club Challenge.

Si entra gratuitamente nelle tribune centrali giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, mentre sabato 19 e domenica 20 lo si potrà fare solo acquistando (online su Ticketone o ai botteghini dell’Autodromo) un biglietto per le singole giornate (13,50 euro sabato e 21,50 euro domenica più commissioni) o un mini abbonamento per due giorni (28,50 euro più commissioni). Aperte tribune centrali, Tosa, Acque minerali e Rivazza 1. Ingresso gratuito fino ai 12 anni compiuti. Per i residenti nei 23 comuni del Con.Ami è previsto un abbonamento due giorni ridotto (costo 15 euro) acquistabile solo in Autodromo.

Come già accaduto nel 2022, il paddock non sarà aperto al pubblico in quanto si trasformerà in una grande area espositiva al coperto riservata esclusivamente a clienti e ospiti del Cavallino.