Una rotatoria in onore delle staffette partigiane

È in programma mercoledì 30 aprile alle 10 la cerimonia di intitolazione della rotatoria all’incrocio tra le vie Tinti e Gualandi, nel quartiere Zolino, alle Staffette partigiane. Saranno presenti le classi quarte della scuola elementare Rubri, assieme alla docente Pasqualina Grippo, alla vicesindaca Elisa Spada e a una rappresentante dell’Anpi. L’iniziativa rientra infatti nel progetto ‘Quando un posto diventa un luogo’: si tratta del programma curato appunto da Comune, Anpi e Cidra attraverso il quale, nell’ambito delle iniziative per la Liberazione, spazi da sempre sotto gli occhi di tutti vengono guardati dagli studenti in maniera diversa e ‘reinaugurati’ ogni anno.

In particolare, nel caso della rotatoria di Zolino, dopo che in autunno la Prefettura ha autorizzato l’intitolazione accogliendo la proposta della commissione Toponomastica del Comune, l’Anpi ha presentato alla conferenza Traffico del Municipio la proposta di sistemazione dell’area con l’installazione di tre margherite realizzate dagli alunni della scuola di Zolino.

Il Municipio ha deciso quindi di accogliere l’istanza formulata dall’associazione dei partigiani in quanto "oltre a non togliere visibilità a chi percorre la rotonda, non modifica le attuali geometrie dell’intersezione e relativi svincoli", si legge nella delibera che da il nulla osta all’operazione. Sempre secondo quanto ricostruito dal Comune, tutte le spese inerenti e conseguenti l’istallazione (manutenzione ordinaria/straordinaria ed eventuale futura demolizione) rimarranno a carico di Anpi.