Una vita lunga con la giusta pressione

L’iniziativa ‘Parliamo della mia salute’ continua con i suoi incontri che proseguiranno fino al mese di aprile. La dottoressa Laura Montroni Monducci (medico di base) è la relatrice di questa settimana e affronterà l’argomento ‘La pressione arteriosa: indicatore fondamentale per avere una vita lunga e sana’. L’appuntamento è oggi alle 15 al polo formativo dell’Ausl, area ex Lolli di Imola (padiglione 14, accesso da via Caterina Sforza 3 o dall’entrata lato Rocca). "L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un controllo periodico della pressione e l’adozione di un modello di vita sano", ricordano gli organizzatori dell’associazione Insalute e dell’Ausl di Imola.