Vacchi (FdI) e l’opposizione:: "Oltre ogni aspettativa"

"Un risultato elettorale oltre ogni aspettativa". Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e referente locale del partito di Giorgia Meloni, è soddisfatto del 23% ottenuto in città dal suo schieramento alle Europee. "La nostra comunità politica – prosegue Vacchi – è in crescita esponenziale, rispetto agli ultimi risultati, a riprova dell’ottimo lavoro svolto dai nostri rappresentanti eletti ad ogni livello istituzionale, da quelli territoriali, a quelli regionali, fino ad arrivare ai nostri ai nostri eletti in parlamento ed a coloro che sono impegnati con incarichi governativi". Alle elezioni europee del 2014, Fratelli d’Italia si era infatti fermata all’1,9% contro il 3,9% di cinque anni fa. E oggi è appunto il secondo partito alle spalle del Pd. "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta lavorando bene insieme a tutta la sua squadra e i risultati di queste elezioni ne sono la prova tangibile – afferma Vacchi –. Devo davvero ringraziare tutti i quadri ed eletti di partito, per il grandissimo lavoro che hanno svolto per questa tornata elettorale. Stiamo cambiando l’Italia, da oggi inizierà una nuova pagina per un vero cambiamento in una nuova Europa dei popoli".

Poi, un commento a caldo anche sulle amministrative: "Il circondario è un territorio complesso, ma abbiamo dimostrato di crescere ancora. In tutti i territori abbiamo ottenuto l’elezione di consiglieri comunali capaci". Così Fratelli d’Italia siederà all’opposizione in tutto il circondario. "La politica si fa nelle istituzioni e bisogna avere degli eletti per migliorare, criticare e condannare le cose che non funzionano. Per la prima volta saremo presenti in tutti i consigli comunali del circondario. È questo il grande risultato".