Via Lasie, cantiere nei tempi

Proseguono secondo la tabella di marcia, in via Lasie, i lavori di Hera per il rinnovo di un tratto della rete idrica, nell’ambito di un più ampio progetto di riconfigurazione del sistema acquedottistico dell’area imolese. Lo ha annunciato ieri Hera in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite, alla quale il Gruppo aderisce.

Il rinnovo delle tubature di via Lasie fa parte del potenziamento della dorsale idrica che da Bubano si collega a Castel Bolognese, primo stralcio di un intervento complessivo, iniziato ad aprile del 2022, che consiste nella posa di una nuova rete lunga circa 6 chilometri per portare l’acqua a uso civile dall’impianto di Bubano al pensile di Chiusura, in via della Fossetta. In parallelo, si sta rinnovando e potenziando il tratto di rete idrica a uso industriale da Bubano (via Fluno) a Imola (via Bicocchino) per circa 2,6 chilometri di lunghezza.

"La realizzazione della rete, insieme alla realizzazione del nuovo potabilizzatore di Bubano, rientrano nel più rilevante intervento in ambito acquedottistico mai realizzato sul territorio del Gruppo Hera – sottolineano dalla multiservizi – sia per il valore economico dell’investimento e sia per il tipo di opera che garantirà un sistema idrico più forte e sicuro al servizio di 13 comuni dell’Imolese e del Ravennate".